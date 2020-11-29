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Kısıtlamanın bitmesiyle Eskişehir'in işlek caddeleri doldu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında vatandaşlar Eskişehir’in işlek caddelerini doldurdu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında vatandaşlar Eskişehir'in işlek caddelerini doldurdu.


Hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak şehir merkezini doldurmaya devam ediyor. Yaşanan bu durum ise virüsün daha hızlı yayılmasına davetiye çıkarıyor. Vaka sayılarının her geçen gün artmasına aldırış etmeden şehir merkezinde kalabalık oluşturan vatandaşlar geziyor. Birçok vatandaşın maske takmadığı gözlenirken, vatandaşların şehir merkezine gelirken kullandıkları toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk da duyarsızlığı gözler önüne seriyor.

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