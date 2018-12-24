Kışlık lastiklere sıkı denetim

Yapılan açıklamada, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konulu Bakanlık talimatıyla hareket edildiği belirtildi. Trafik kazalarının oluşmasında etken olan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen araçların kayması sonucu oluşan kazalar, trafik sıkışıklığı, karayolunun trafiğe kapanması gibi hususların dikkate alındığını anlatılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik ülkemizde karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu vardır. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı bulunan trafik ekipleri vasıtası ile 20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucunda, kurallara uymadığı tespit edilen 73 araç sürücüsüne 32 bin 10 lira para cezası uygulanmıştır. Taşıtların lastik denetimi konusunda Eskişehir ili jandarma sorumluluk bölgesinde trafik denetimlerine kesintisiz olarak verilecektir" denildi.