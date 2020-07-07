Kitabını Başkan Ataç için imzaladı

Ahmet Ataç'ı ziyaret eden hentbol antrenörü ve yazar Sinan Öner, hazırladığı “Eskişehir'de Spor” kitabını takdim etti.

Ahmet Ataç, hentbol antrenörü ve yazar Sinan Öner ile makamında bir araya geldi.Ziyarette Öner, uzun araştırmalar sonucunda hazırladığı ve 1923-1973 yılları arasındaki dönemi konu alan “Eskişehir'de Spor” kitabını Başkan Ataç'a tanıttı. Tüm branşlar hakkında bilgilerin derlendiği bir çalışma olan kitabının, 1. cildi hakkında Başkan Ataç'a bilgiler veren Öner, birçok bilgi ve belgenin kitap ile günışığına çıktığını ifade etti. Öner'i 600 sayfalık çalışmasından dolayı tebrik eden Başkan Ataç da yazılı kültüre dair her çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonunda Öner, kitabını Başkan Ataç için imzalayarak kendisine armağan etti.