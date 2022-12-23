Kitabını Başkan Ataç'a armağan etti

Ahmet Ataç'ı ziyaret eden engelli birey Muhammed Ali Aslan, Turuncu Gökyüzü kitabını armağan etti.

Ahmet Ataç, engelli birey Muhammed Ali Arslan'ı makamında konuk etti.

Buluşmada Aslan, Başkan Ataç'a çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Tepebaşı Belediyesi'nin engelli dostu projelerinden dolayı da memnuniyetini dile getirdi. Aslan ayrıca Turuncu Gökyüzü adlı kitabını da Başkan Ataç'a takdim etti. Ziyaretten ötürü mutluluğunu ifade eden Başkan Ataç da “Muhammed Ali Aslan ziyaretinden mutluluk duydum. Tüm engelleri aşma gayretinden dolayı kendisini kutluyor, kitap hediyesi için teşekkür ediyorum” dedi.