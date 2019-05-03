Kitap okumada dereceye giren öğrencilere ödül

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Server Gençlik Derneği tarafından düzenlenen ve Fatih Spor ve İzcilik Derneğinin yürüttüğü 'Ufka Yolculuk 7 Güzel Ahlak' konulu kitap okuma yarışmasında Günyüzü'nde dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende Ufka Yolculuk Günyüzü sorumlusu Bilal Erkek yaptığı konuşmada "Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz yarışmanın amacı, toplumumuzda çok düşük seviyede olan okuma alışkanlığımızı artırmak, dini konularda toplumun bilgi ihtiyacını, temel dini kaynaklardan sağlamaktır. Ufka Yolculuk yarışması ülkemizde ÖSYM sınavlarından sonra katılımın en yüksek olduğu yarışmalardır. Dereceye giren öğrencilerimizin hediyelerini karşılayan Belediye Başkanımız Menderes Durgut'a teşekkür ederim" dedi.

Ödül törenine Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Kara, İlçe Müftüsü Ali Güler ve öğrenci velileri katıldı.