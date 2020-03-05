Kız öğrenciler TEI'de ağırlandı

TEI, “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” etkinlikleri kapsamında kız öğrencileri Eskişehir Yerleşkesi'nde ağırladı.

Eskişehir genelinde farklı liselerden 100 kız öğrenci ve 10 öğretmen, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle, TEI'nin “Dünya Havacı Kadınlar Haftası 2020” etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklerden ilki olan “Havacı Kadınlarla Söyleşi” ile TEI'nin farklı bölümlerinde çalışan kadınlarla bir araya gelme fırsatı buldular.

Söyleşide TEI İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya, TEI NDT ve Özel Prosesler Kalite Müdürü Buket Topel, TEI Turboşaft Proje Müdürü Zeynep Keçeli Yaşar ve Sivrihisar Havacılık Merkezi pilotlarından Aysan Keskin konuşmacı olarak yer aldılar. Sektördeki deneyimlerini ve havacılık sektörüne giriş hikâyelerini anlatan konuşmacılara yoğun ilgi gösteren kız öğrenciler, soru - cevap bölümüne de aktif katılım göstererek merak ettikleri konularla ilgili sorulara cevap buldular.

Söyleşinin ardından öğrenciler için düzenlenen “Havadan Sorular Bilgi Yarışması”nda öğrencilere havacılıkla ilgili çeşitli sorular soruldu. En çok doğru yanıtı veren öğrenciler ödüllendirildi. TEI çalışanlarıyla beraber yenen öğle yemeğinden sonra düzenlenen fabrika turunun ardından etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Dünya Havacı Kadınlar Haftası, dünyanın ilk kadın pilotunun lisans alma tarihi anısına her yıl 8 Mart'ı kapsayan haftada; kız öğrencilere havacılık sektörünü tanıtmak, onlara ilham kaynağı olabilmek amacıyla çeşitli etkinliklerle 10 yıldır kutlanıyor. TEI, 2016 yılından beri bu kapsamda düzenlediği etkinliklerle dünya çapında “En İyi Organizatör”, “En Üretken Etkinlik Düzenleyicisi”, ve “En Kadın Dostu Firma” ödüllerini almıştı.