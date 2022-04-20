İhlas Haber Ajansı

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Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Eskişehir’de gece yarısı kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de gece yarısı kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz girerek, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli Abdülmecit B. (42) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş bir çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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