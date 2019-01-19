Kızak festivalinde renkli görüntüler

Eskişehir'in İnönü Belediyesi tarafından bugün üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Kızak Festivalinde, çocuklar ve vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

İlçedeki İsmet Paşa mahalle Aktaş mevkiinde düzenlenen festivalde Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların yanı sıra çocuklar da; anne veya babaların kucaklarında kayarak büyük bir mutluluk yaşadı. İnönü Belediyesi, soğuk hava şartlarını umursamadan sabahın erken saatlerinde festival alanına toplanan vatandaşlar için soba kurdu. Belediye tarafından verilen kızaklarla festivale katılan aileler ve çocuklar da oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.

"Çocukluğumuzu yaşadık"

Düzenlenen festivale katılan ve kızakla kayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, çocukluğunu yeniden yaşadığı için mutlu olduğunu anlattı. Günay , “Gerçekten çok güzel bir ortam içindeyiz. Çocukluğumuzu hatırladık. Biraz önce kaydık biraz sonra da kartopu savaşı yapacağız. Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Kar deyince kardan adam, kartopu savaşları, kızak gelirdi aklımıza. Ne güzel şimdi bunları tekrar çocuklarımıza yaşatabiliyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın karne almasının ertesi günü de bir etkinlik olması çok çok güzel. Biz de onlarla birlikte paylaşıyoruz. Mutluluğu paylaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu geleneğimizi taşıyacağız”

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise, bu festivalin devam ettireceğini belirterek, “Çocukluğu yaşatmak, seneler sonra yine bu izi bırakmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz etkinliğin üçüncüsündeyiz. Eminim ki; seneler sonra buradaki çocuklarımız bu anıyı hafızalarında taşıyacaklar. Onlar da kendi çocuklarına bunu aktaracaklar. Kar olduğu sürece bu geleneği geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

Çocuklar oldukça mutlular

Festivale katılan çocuklar, bu etkinliğine katılabildiği için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Ayrıca bu çocuklar her sene bu Festivalin düzenlemesini beklediğini ifade etti. Festivale katılan 7 yaşındaki Eftal Yüksel “Çok heyecanlı oluyorum. Çok güzel oluyor. Böyle etkinliklerin olmasını istiyorum” diye paylaştı. Diğer bir katılımcı Ömür Arıkan da, “Çok güzel çok eğlenceli bir etkinlik böyle etkinlikler güzel oluyor” dedi.

Çocuklara karne hediyesi oldu

Çocuklarla festivale gelen aileler de etkinlikten dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Kendi duygularını paylaşan bir anne ise “Tabi ki böyle etkinliklerin devamının olmasını istiyoruz. Başka etkinlikler de olsun. Çocuklarımız torunlarımız için güzel oluyor. Gençler güzelce eğleniyor. Çocuklara güzel bir karne hediyesi oldu” şeklinde anlattı.