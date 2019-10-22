Kızartma yağlarında yapılan denetim arttırılmalı

Bakal, gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların kontrollerindeki özel hijyen gerekliliklerini belirlemek amacıyla ‘Kızartma Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar için Özel Hijyen Yönetmeliği'nin 12 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bilgi edinmek amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurularak 2019 yılı içerisinde ülke genelinde kaç sayıda kızartma yağ denetimi yapıldığını sorulduğunu anlatan (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazısında, ‘2019 yılı itibariyle bu güne kadar gıda işletmelerinden toplam 242 numune alınmış olup ve sonucu olumsuz çıkan gıda işletmesine 5996 Sayılı Kanun gereği idari para cezası uygulanmıştır' cevabı verilmiştir. Ülkemiz genelinde; gıda üretim ve perakende işletme sayısı düşünüldüğünde Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kızarma yağ denetimi çok yetersizdir. Kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların uzun süreli kullanım ve kaynatma sonucu dönüşümünün insan sağlığına verdiği zarar yadsınamaz bir gerçektir. Kızartma yağları dönüştüren uzun süreli kullanım ve kaynatma önlenmeli, denetimler arttırılmalıdır” diye belirtti.