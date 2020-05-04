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Kızıl geyiklerin güzelliği kameralara yansıdı

Eskişehir’de bulunan Çatacık Kızıl Geyik Çiftliği’nde görüntülenen geyikler güzel manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'de bulunan Çatacık Kızıl Geyik Çiftliği'nde görüntülenen geyikler güzel manzaralar oluşturdu.


Mihalıççık ilçesine bağlı Çatacık Ormanı, doğal güzellikleri ve içinde barındırdığı geyik çiftliği ile pek çok vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ormanın içinde bulunan Kızıl Geyik Çiftliği'nde bakılan geyiklerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Korona virüs nedeniyle insanlardan uzak sessiz doğanın tadını çıkartan kızıl geyikler görüntülenirken güzel görüntüler ortaya çıktı.

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