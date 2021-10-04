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Kızılay Hamamyolu'nda kurduğu çadırda kan bağışlarını bekliyor

Kızılay Eskişehir Şubesi, gönüllü kan bağışı çadırını Hamamyolu Caddesi’ne kurdu.

Kızılay Eskişehir Şubesi, gönüllü kan bağışı çadırını Hamamyolu Caddesi'ne kurdu.


Kızılay ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde kurulan çadırda cuma gününe kadar kan bağışı toplamaya devam edecek. Ekipler, yaklaşık bir hafta boyunca kurulu bir şekilde kalacak olan çadırda, 1 doktor ve 2 hemşireyle kan bağışı yapacak olan gönüllü vatandaşları beklemeye başladı. Kızılay yetkilileri, günde ortalama 50 ünite kan bağışının olacağını tahmin ediyor.

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