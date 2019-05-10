Kızılay'dan Şehir Hastanesinde Sosyal Markete destek

Geçtiğimiz aylarda Eskişehir Şehir Hastanesinde hizmete giren Sosyal Market ile ihtiyacı olan hastalara ücretsiz olarak malzeme sağlanıyor. İhtiyacı olan hastalara pijama, iç çamaşırı ve terlik gibi ürünler ücretsiz olarak temin ediliyor. Marketin ihtiyaçları ise gönüllü kişi veya kurumlar tarafından karşılanıyor.

Şehir hastaneleri arasında Eskişehir Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk defa ihtiyaç sahibi olan hastalara yönelik açılan ‘Sosyal Market'i ziyaret eden Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy Şehir Hastanesi B Blok 1. kattaki Sosyal Market'i ziyareti ederek, Eskişehir Kızılay Şubesi olarak hastanenin ihtiyaçlarına yönelik destekte bulundu.

Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy'un Şehir Hastanesi Sosyal Market ziyaretine eşlik eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; “Şehir Hastanemiz açılalı yaklaşık 6 ay oldu, Bu süreç zarfında bir ilki gerçekleştirerek Sosyal Market açılışımızı yaptık. Amacımız ihtiyacı olan hastalarımıza ücretsiz olarak malzeme temini sağlamak, hastalarımızın tedavi gördükleri süre zarfında ilgili hekim ya da hemşire tarafından sosyal hizmet uzmanlarımıza iletilmesinden sonra yapılacak olan değerlendirmeler akabinde temizlik, pijama, terlik ve iç çamaşırı gibi tüm malzemeler ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Hastanemizde tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınları için tedavi süreleri boyunca ihtiyaç duydukları kişisel bakım ürünleri, her çeşit kıyafet ve ayakkabı gibi malzemeler ise tamamen bağışçılardan ve gönüllü kişi veya kuruluşlardan gelen ürünlerle temin edilmekte. Bugün Şehir Hastanemizi ekibiyle birlikte ziyaret ederek sosyal markete bağışta bulunan Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy'a ve tüm bağışçılarımıza yaptıkları bağışlar için teşekkür ederiz” dedi.

Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise “Eskişehir Şehir Hastanesinde Sosyal Market'e ziyaretimiz ve desteklerimiz ihtiyaç durumlarına göre devam edecek” dedi.