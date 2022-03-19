Kızılelma Turan Derneği'nden ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' programı

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' programı dün akşam Eskişehir Kırmızı Koltuklu Salon'da düzenlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, ‘Çanakkale Zaferi'nin ‘dini yönü' ile ilgili, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zafer Koylu da, Çanakkale Savaşı'nda ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' ile ilgili konuşma yaptı.

‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' programının açılışında saygı duruşu yapıldı. Hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. ESOGÜ Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Burhan Önalan, tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okudu.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, programın açılış konuşmasında, ‘'Milletlerin tarihinde, millet için önemli olan aylar, günler yıllar vardır. Her Milletde bu özel zamanları yerine göre sevinçle, neşeyle gururla, yerine görede hüzünle anarken, bizim tarihimiz de sevindiğimiz, mutlu olduğumuz, hüzünlendiğimiz birçok tarihi olaylar mevcuttur. Bunlardan birisi de Çanakkale Zaferi'dir. Türk Milletinin var oluş, yok oluş savaşıdır'' dedi.

‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' programı, düzenlendi.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, programda yaptığı konuşmasında, ‘'Çanakkale'de 250 bin askerimiz şehit olmuşken, bugün biz ne durumdayız. Zaferin ve şehitlerimizin kıymetini biliyor muyuz'' dedi. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım akabinde de şehitlerimiz için okunan hatimlerin ve Kur'an-ı Kerimlerin duasını yaptırdı.

ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zafer Koylu, Çanakkale Zaferi'nin tarihi yönü ile ilgili konuşma yaptı ve konuşmasında, ‘'Çanakkale Savaşı'nda hep 18 Mart tarihini konuşuyoruz. 18 Mart tarihi, deniz harekâtının başlangıcıdır. Oysa 25 Nisan kara harekâtının başlangıcı daha önemlidir. 250 bin şehidi de kara harekâtında verdik. Çanakkale Savaşı'nda; Türkiye'mizi bölüp parçalamak isteyen işgal kuvvetlerinin, asıl ve öncelikli hedeflerinin doğuda hâkimiyet kurmak ve akabinde de İç Anadolu'nun belli yerleri hariç, tüm Türkiye'mizi işgal etmekti. Çanakkale Zaferi'ni detaylı ve doğru kaynaklardan öğrenmek gerekir'' dedi.

Program sonunda; ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'a ve ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zafer Koylu'ya teşekkür belgeleri ve kupalar verildi. Okunan şiirlerle program sona erdi.