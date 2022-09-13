Kızılinler'in bal kabağı Türkiye'nin farklı yörelerindeki sofraları süslüyor

Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi'nde bulunan tarlalarda üretilen bal kabakları, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'nde yapılan bal kabağı üretimi, çevrede yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor. Her yıl ortama bin ile bin 500 ton arasında verim elde edilen tarlalardaki bal kabakları, Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor. Bal kabağı rekoltesinde hava şartlarının belirleyici olduğunu dile getiren üreticiler, önümüzdeki günlerde yapılacak hasadın verimli geçeceğini umut ediyor. Bu yıl toplanacak olan bal kabaklarındaki satış fiyatının ise kilo başına 3-3.5 lira olarak satılması bekleniyor.

“Verim aşağı yukarı aynı seyrediyor”

Kabak üretimi ve hasadı hakkında açıklamalarda bulunan Kızılinler Mahalle Muhtarı Mustafa Gençtürk, “Kabakları biz senelerden beri ekeriz. Aşağı yukarı dönüm başına 2 ton civarında kabak çıkar. Köyümüzden de toplam bin, bin 500 ton arasında kabak çıkar. Kabak sezonluktur, nisan ayında ekilir ve ekim ayında hasat edilir. Verim aşağı yukarı aynı seyrediyor. Kabak yetiştirmek oldukça meşakkatli bir iş; gübresi, çapası, hasadı zor iş” dedi.

“Çevrede her yer hobi bahçesi olmaya başladı”

Bal kabağı tarlalarının çevresinde kurulan hobi bahçelerinin, üretim miktarını azalttığını dile getiren çiftçi Fehmi Serhan, “Yıllardır kabak ekiyoruz. Türkiye'nin bütün vilayetlerine kabak göndeririz. Antep baklavasından sonra bizim kabakların tatlısı çok bilinir. Talep oldukça fazla, bizim kabağımızın depolama ömrü uzundur, dayanıklıdır. Lezzeti çok güzeldir, şeker atmanıza gerek yok. Bu sene yağışların biraz dengesiz gitmesi, kuraklık ve girdi yüksek olmasına rağmen yine de durum güzel. Biz bu işi yapmaya devam edeceğiz ancak yapacak yer bulabilirsek. Çevrede her yer hobi bahçesi olmaya başladı. Bunlara müsaade edilmesi tarım alanlarını kısıtlamaya başladı. Biçerler girmez oldu. Sularken birisinin evine geliyor tartışma yaşanıyor. O yönden biraz mağduriyetimiz oldu” ifadelerini kullandı.

“Dönüm başına yaklaşık 2 ton civarında satılacak kabak alabiliyoruz”

Bal kabağının satış fiyatı hakkında konuşan çiftçi İbrahim Gençtürk ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Dönüm başına yaklaşık 2 ton civarında satılacak kabak alabiliyoruz ancak sene seneyi aratıyor. Havadaki yağmurdan dolayı bile bu mahsul çok etkileniyor. Bazen bir hastalık geliyor tabi bu da verimi etkiliyor. Gene de Allah bereket versin, para kazanıyoruz. Şöyle de bir durum var, hobi bahçeleri var ve artık tarım arazileri kısıtlanmaya gidiyor. Yan tarafta tel örgüyü çekiyor ve yanaşamıyorsunuz. Bu sebeple de sağlıklı sulama yapamıyorsunuz. Gece gelip diyor ki ‘ben rahatsız oluyorum, su motorunu çalıştırmayacaksın.' Ama ben bundan para kazanıyorum. Bu işin sonu nereye varır bilmiyorum. Bu işe bir el atılması gerekiyor. Bu yıl aldığımız kabakların fiyatı kilo başına 3-3 buçuk lira yapacak gibi duruyor.”