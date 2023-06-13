Kızını öldüren torunu ve damadı için en acı cezayı istedi

Eskişehir'de kızı öldürülen Cennet Bor, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen eski damadı Erkan A. ve katil zanlısı torununun en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

19 Nisan 2022 tarihinde Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürdü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Erkan A. ve oğlu İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serap Bor'un oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin başlatılan davanın dördüncü duruşması Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanığın çocuk yaşta olmasından dolayı kapalı olarak gerçekleştirilen duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

“Tek dileğim onların ceza alması”

Kızının öldürülmesine ilişkin görülen davayı takip etmek için Eskişehir Adalet Sarayı'na gelen Cennet Bor, torunu ve damadı için en ağır cezayı istedi. Torununu azmettiren kişinin babası olduğunu iddia eden Cennet Bor, şu ifadeleri kullandı:

“Torunum ve eski damadımın en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın. Onlara ölesiye kadar ceza versinler. Tek dileğim onların ceza alması, hayattan başka bir şey istemiyorum. Valla o çocuğu babası azmettirdi. Kızım orada 15 yıl çile çekti. Korkuyla yaşadık, bizi tehdit ederek elinde tuttu. Bunu hep biliyoruz, hep söylüyoruz. Başka bir şey istemiyorum, tek dileğim onların ceza alması başka bir şey söyleyemiyorum.”