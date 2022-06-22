KKTC'de “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” konuşulacak

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” paneli düzenleniyor.

Açık ve uzaktan öğrenmede dünyanın en önde gelen kurumları arasında yer alan kuruluş yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” paneli düzenleniyor. Panel, 24 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Anadolu Üniversitesi KKTC Lefkoşa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Sistemi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya'nın yapacağı panelin başkanlığını ise Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erkan Dinç üstlenecek.

“Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Dijitalleşme” konusunun derinlemesine ve tüm boyutlarıyla ele alınacağı panelde; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fezile Özdamlı konuşmacı olarak yer alacak.