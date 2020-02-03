Klasik otomobillere adanmış bir hayat

Eskişehir'de 45 yıldır klasik otomobil tamiri yapan Mustafa Özmen, 1950 ve 1960'lı yıllardan kalma yıpranmış otomobilleri ilk günkü ihtişamlı hallerine geri döndürüyor.

Eskişehir'de ömrünü klasik otomobillere adayan 57 yaşındaki Mustafa Özmen, ağır işçilik ve titizlik gerektiren onarım mesleğini severek yapıyor. Çocukluğundan bu yana vaktini sanayideki tamirhanesinde klasik otomobilleri tamir etmekle geçiren Özmen, yaklaşık yarım asırdır bu işi yapıyor. Daha çok araçların motor aksamları ve yürüyen aksamları ile ilgilenen Özmen, ağırlıklı olarak vosvos diye bilinen kaplumbağa şeklindeki otomobilleri tamir ediyor.

Müşterilerinin emanet ettiği otomobillere gözü gibi bakan tecrübeli usta, sektörde kendisinden başka ustanın kalmadığını söyledi. Özmen, "Genelde eski arabalara bakıyorum, tamir ediyorum. Özellikle Alman modelleri, Volkswagen tosbağa türü arabalara bakıyorum. Zaten şu anda da klasik araç olarak söyleyebileceğimiz en çok, en eski o arabalar kaldı. Ben bu araçların daha çok motorlarını ve yürüyen aksamlarını tamir ediyorum. Çocukluğumuzdan bu yana vosvos ustası oldum. Bunlar susuz motorla çalıştıkları için biraz daha farklı araçlar. Biz de çırak olarak çalışmaya başladığımızda ilk bu arabalarla tanıştık. Şimdi de tamir etmeye devam ediyoruz. Volkswagenlere etrafta bakan kalmadı, bir tek ustam kalmıştı o da geçenlerde bıraktı. Ben tek kaldım buralarda" diye konuştu.

"Elimdeki araçlar ortalama 50 yaşındalar"

Şu anda iki farklı klasik otomobil tamir ettiğini aktaran Özmen, "Elimde şu anda 2 araç var tamir edilmesi gereken. Bir tanesi 1972 model Mercedes E200 diğeri de 1969 model tosbağa var. Bu araçlar ortalama 50 yaşındalar. Bu araçların tamirleri bazen çok uzun bazen de çok kısa sürebiliyor. Örneğin, elimdeki araçlardan biri başka bir ustadan geldi bana bunu da 1 haftada bitirdik. Yeni araçlara kıyasla bu arabaları tamir etmek için daha fazla fırsatın oluyor. Yeni arabalara elinizi bile sokamıyorsunuz. Bütün aksamlar kapalı. Bu klasik arabalarda ise tamir işlemlerini daha rahat yapabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Son olarak çırak sorunundan yakınan Mustafa Özmen şunları söyledi;

"15-20 yıldır çırak yok sanayide. Artık çırak gelmiyor ki hiç. Sanayinin genelinde de bir çırak sorunu var. Artık herkes kendisi çalışıyor ya da iki arkadaş beraber çalışıyor."