İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Klimalardan kaldırıma akıtılan suların donması yayalar için tehlike oluşturdu

Eskişehir’de dondurucu soğuklar sebebi ile klima borularından sokağa akıtılan suların donması sonucu kaldırımlarda buzlu alanlar oluştu.

Eskişehir'de dondurucu soğuklar sebebi ile klima borularından sokağa akıtılan suların donması sonucu kaldırımlarda buzlu alanlar oluştu.


Eskişehir'de hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi dükkân klimalarından sokağa tahliye edilen suyun donmasına sebep oldu. Oldukça kaygan olan ve kaldırımdan geçen yayaların düşme tehlikesine sebep olabilecek buz tabakası vatandaşlar için risk oluşturdu. Klima borularının altına suyun birikmesi için herhangi bir kap koyulmayıp suların direkt kaldırıma akıtılması duyarsızlık olarak yorumlandı. Ayrıca oluşan buz tabakasının önünde uyarıcı bir yazı ya da işaret olmaması dikkatleri çekti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.