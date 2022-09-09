Klinik psikolog, oyun bağımlılığı konusunda uyardı

Günde 8-9 saat oyunda vakit geçiriyorsanız bu süreyi birden en aza indirmek yerine 4-5 saat, sonrasında ise 2-3 saat gibi biraz biraz azaltabilirsiniz. Oyun süresinin dışındaki zamanlarda ise yürüyüş yapma, sinemaya gitme, ailenizle beraber vakit geçirme gibi çeşitli aktivitelerle zamanınızı doldurabilirsiniz” dedi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Beste Çokaygil, oyun bağımlılığının 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık olarak tanındığını belirtti. Çokaygil, yetişkinlerin oyun bağımlılığı sonucunda “antisosyal, öfkeli ve saldırgan davranışlar” gibi psikolojik sorunların yanı sıra, “sağlıksız beslenme ile obezite, migren, ellerde uyuşma, baş ve göz ağrıları” gibi fiziksel sağlık sorunları yaşayabileceğini söyledi. Psikolog Çokaygil, bağımlılığın sosyal hayattaki etkilerinin ise evliliklerin bozulması veya iş hayatının sona ermesine kadar gidebileceğini ifade etti.

Dijital oyunların, insanların günlük işlevselliklerini ve sağlıklarını önemli düzeyde etkilemeye başladığında bağımlı olmaktan söz edildiğini de ifade eden Psikolog Çokaygil, hastalığı, “Kişi, oyun sonucunda elde ettiği hazzı tekrar yaşamak isteyerek davranışsal bir bağımlılık geliştirir ve kendini izole ederek tüm vaktini oyun oynayarak harcamaya başlar” diye açıkladı.

“Oyun oynamadıkları zaman sinirli olabilirler”

Yetişkin insanların hayatlarında yaşadığı bireysel, ailevi ve kariyer problemlerinden bir kaçış yolu olarak kendini çeşitli oyunlara verdiğine, bu bağımlılıkla beraber günlük işlerini, ailesini, işini ve arkadaşlarını ertelediğine değinen Psikolog Çokaygil, “Oyun oynamadıkları zaman sinirli bir ruh hali içinde olmaları, oyunu bırakamamaları, yemek, uyku ve kişisel bakım gibi fiziksel ihtiyaçlarını gidermemeleri, önceden keyif alarak gerçekleştirdikleri aktivitelere karşı ilgi azalması, iş hayatlarında performans düşüklüğü yaşamaları ve aileleriyle beraber vakit geçirmek yerine oyun oynamayı tercih etmeleri oyun bağımlılığının önemli belirtileri arasındadır” şeklinde konuştu.

“Evliliklerini bitirebilir veya işlerini kaybedebilirler”

Psikolog Çokaygil, sosyal yaşamlarında çekingen kişilerin, oyun esnasında baskı altında hissetmeyip kendilerini daha kolay ifade ettiklerinden dolayı oyunda daha çok vakit geçirebildiğini dile getirdi. İş veya aile yaşamlarındaki takdir görme ihtiyacındaki kişilerin, bu ihtiyacı oyundaki başarıyla giderdiğini belirten Psikolog Çokaygil, “Bu da oyun oynama süresini yükselterek bağımlılığa sebep olabilir. Aynı zamanda oyunlara çok para harcadıkları için ekonomik olarak zor durumda kalabilir, evlilikleri bozulabilir ya da işlerini kaybedebilecek noktaya gelebilirler” dedi.

“Oyun süresini her gün biraz biraz azaltabilirsiniz”

Bu bağımlılığını yenmenin ilk kuralının “bağımlılığın farkında olmak” olduğunun altını çizen Psikolog Çokaygil, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Oyun oynarken kendinize bir süre sınırı koyarak alarm kurabilirsiniz. Günde 8-9 saat oyunda vakit geçiriyorsanız bu süreyi birden en aza indirmek yerine 4-5 saat, sonrasında ise 2-3 saat gibi biraz biraz azaltabilirsiniz. Oyun süresinin dışındaki zamanlarda ise yürüyüş yapma, sinemaya gitme, ailenizle beraber vakit geçirme gibi çeşitli aktivitelerle zamanınızı doldurabilirsiniz. Yalnız olduğunuzda oyun oynamaya yönelebileceğinizden dolayı mümkün olduğu kadar yalnız kalmamaya özen göstererek çevrenizdeki kişilerle zaman geçirmeye çalışın. Gitmenizin zorunlu olduğu bir kursa yazılarak kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz.”