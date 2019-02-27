Koça Çınarlardan duygulandıran etkinlik

Odunpazarı Belediyesi tarafından Emek Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Park içerisine inşa edilen Koca Çınar Yaşam Merkezi, 2'nci yaşını kutladı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Koca Çınar Müdavimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koca Çınar Müdavimlerinin tiyatro gösterisi yaptığı, şiir dinletisi, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri verdiği kutlama etkinliğinde duygusal anlar yaşandı. Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde yer alan müzik, şiir ve tiyatro atölyelerinde çalışan Koca Çınarlar, bir birinden güzel gösterilere imza attı. Kendi yazdıkları şiirleri okuyan, tiyatro oyunu sahneleyen Koca Çınarlar, izleyicilere muhteşem konserler de verdi. Koca Çınarlar gösterilerinin sonunda izleyicilerle birlikte andımızı okudu. Koca Çınarların tiyatro oyununda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'ta rol aldı.

“gelin birlikte yürüyelim çünkü Odunpazarı birlikte güzel”

Gösteri sonunda sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Koca Çınarlara teşekkür etti. Başkan Kurt, konuşmasında “Türk Halkı bu. Yeter ki o damarı yakalayın. Daha çok halk merkezi, Koca Çınar Yaşam Merkezi yapabilmek için halk ile birlikte olmak lazım. Yükseklerde, sırça köşklerde oturup da ahkâm kesenlere örnek olsun. Sanat, şiir, edebiyat, tiyatro burada. Halkı tanımayan, halk Türkülerini bilmeyen, halk adına konuşmasın. Halkla daha çok iç içe olmak zorundayız. Halk doğru örgütlendiği zaman yedi düvele karşı baltayla, çekiçle savaşır ve kazanır. Yeter ki siz onlara doğru yaklaşın. Biz halkız; onlar anamız, babamız, bacımız, yârimiz. Biz, onlardan ayrılamayız. 60 yaşından sonra bile imkânsız denilen şeyler oluyor” dedi.

“Hepsinin önünde saygı ile eğiliyorum”

Başkan Kurt, “Ben, hepsinin önünde saygı ile eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu güzellikler var, onları yakalamamız lazım. Ama siz saraylar da, köşklerde başka türküler söylüyorsunuz. Bu halkın türkülerini söyleyecek siyasetçiler lazım. Ben de bu siyasetçilerden biriyim; asla halktan kopmadan, halkın taleplerini ve isteklerini ötelemeden, aşağılamadan, ötekileştirmeden yolumuza yürüyeceğiz. Gelin birlikte yürüyelim, çünkü ‘Odunpazarı birlikte güzel'. Ayrışırsak olmaz, biz hep beraberiz. İşte sanat, gelin köşkten inip işleyin. Senfoni yapın, ne yaparsanız yapın, halk ile yapın. Halk ile birlikte olursanız, o halk en güzel şiirleri, türküleri söyler, oyunları oynar ve sazları çalar. Ben halkıma güveniyorum. Koca Çınarlara teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Koca Çınarlar Başkan Kurt'a, Koca Çınar Yaşam Merkezi'ni açtığı ve onlara tanıdığı imkânlar nedeniyle teşekkür etti. Koca Çınarlar, Başkan Kazım Kurt'a seramik atölyesinde yaptıkları 2 tabloyu hediye etti.