Kocası tarafından öldürülen genç kadının cenazesinde yürek yakan feryatlar

Boşanmak üzere gittiği İzmir'de eşi Rahman Yalçınsoy tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy'un cenazesi Eskişehir'de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi genç kadının anne ve teyzesinin feryadı yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelmişti. İddialara göre 1,5 aydır annesiyle birlikte Eskişehir'de yaşayan Bihter Yalçınsoy (31) boşanma davası için İzmir'e gitti. Burada konuşmak için genç kadının yaşadığı eve giden Rahman Yalçınsoy (36) ret cevabı aldı. Bunun üzerine çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, yanında getirdiği bıçakla Bihter Yalçınsoy'u 3 yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy ise olay yerinden kaçtı.

Genç kadını kanlar içerisinde gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralı kadını ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalçınsoy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annenin feryadı yürekleri dağladı

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası, Bihter Yalçınsoy'un cenazesi Eskişehir'e gönderildi. Burada kılınacak cenaze namazı için cenaze Büyükdere Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezine getirildi. Hayatını kaybeden genç kadının ailesi ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Anne Gülay Yılmaz, "Bu son olsun artık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

“Kapıyı açınca direkt kalbine bıçak saplamış”

Bihter Yalçınsoy'un kuzeni Dilay Yavaş, katil kocanın defalarca aradığını söyleyerek, “Çok seviyorum, tekrar barışalım diye defalarca aradı, mesajlar attı. Bihter numarasını değiştirdi, sonra anlaşmalı boşanmaya ikna etti. Gitme dedik, vekalet ver, yapma dedik ama maalesef dinlemedi. Bir şey yapmaz, gideceğim, koruma kararı çıkarttıracağım dedi. Anlaşmalı bir şekilde boşanacağım dedi. Biliyorduk, aklımıza gelen başımıza geldi. Kapıyı açınca direkt kalbine bıçak saplamış. Kasıtlı, bilerek, planlayarak ve isteyerek öldürdü. Defalarca ayrılmak istedi. 1,5 aydır annesiyle birlikte Eskişehir'de kalıyordu. Dava için İzmir'e gitti. Dün saat 13.00'da davası vardı” ifadelerini kullandı.

Teyze: “Yaktım bizi yavrum yaktın”

Öğle namazı sonrası kültür merkezinin avlusuna getirilen Yalçınsoy'un tabutuna anne ve teyzesi sarıldı. Gözyaşları içindeki teyze, “Yaktım bizi yavrum yaktın” diyerek genç kadının tabutunun üzerine kapanırken, anne Gülay Yılmaz ise “Yavrum, bu son olsun artık bitsin” diyerek yürekleri dağladı. Ardından alınan helallik sonrası kılınan cenaze namazı akabinde merhumenin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Asri Mezarlığına götürüldü.