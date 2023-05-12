Kocasını öldüren katil zanlısı ‘Akıl sağlığı' raporunun ardından yargılanacak

Eskişehir'de boşanma meselesi nedeniyle tartıştığı eşi Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Sibel Yıldız'ın yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi kararıyla 7 Temmuz'a ertelendi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 75. Yıl Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'ta meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Sibel Yıldız (25) boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu eşi Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Sibel Yıldız, olayın ardından kaçarken polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sibel Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Sibel Yıldız, bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Mahkeme heyeti tarafından tutuklu sanığın cezai ehliyete sahip olup olmadığını belirten Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine kararı verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamı hükmedilirken duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.