KOM ekipler yıl içinde 3 buçuk milyon liralık malzeme ele geçirdi

Verilen bilgilere göre, yıl içinde 175 operasyon yapılırken, 783 adres denetlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 291 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda şüpheli şahıslardan; 31 ton 844 litre kaçak akaryakıt, 6 ton 365 litre sahte/kaçak alkol, 2 ton 534 kilogram tütün, 1 milyon 800 bin makaron, 47 bin bandrol, 15 bin 694 paket sigara, 11 bin 830 adet tıbbi ilaç, 2 bin 133 alkol kiti, 59 silah, bin 479 fişek ve 10 adet gaz/el bombası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu değerlendiriliyor.