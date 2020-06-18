İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KOM kaçak alkol üreticilerinin ensesinde

Eskişehir’de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak, yapılan araştırmalarda kaçak alkol ürünlerini üreterek piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, kentte bulunan bir ikamete baskın yapan polis ekipleri, yaptıkları aramada, 280 şişe, ve şişelenmeye hazır 40 litre alkol olmak üzere toplam 180 litre kaçak alkol ve 2 adet alkol yapımında kullanılan düzenek ile bir adet alkol şişesi kapağı kapatmakta kullanılan aparat ele geçirildi.


Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili Y.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlem başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.