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KOM kaçakçılara göz açtırmıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 29 Mayıs günü 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın adreslerinde yapılan aramalar neticesinde 21 bin 600 kaçak makaron, 7 paket kaçak sigara sarma kağıdı, 30 adet kaçak sigara sarma makinası ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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