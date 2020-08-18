KOM kaçakçıların ensesinde

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polisin düzenlediği operasyonda evini sigara imalathanesine çeviren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi, halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve mamüllerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Son olarak, bu kapsamında ikametini sigara imalathanesine çevirerek yasa dışı sigara üretimi yapan 1 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör, 75 adet 9 milimetre çapında fişek, 12 bin dal sarılmış sigara, 8 bin 800 dal makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 10 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.