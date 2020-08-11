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KOM, sahte içkileri piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Eskişehir’de KOM ekipleri, sahte içki üretip piyasaya sürmeye çalışan şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Eskişehir'de KOM ekipleri, sahte içki üretip piyasaya sürmeye çalışan şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda yüzlerce şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli şahsa ait araçta yapılan aramada 600 şişe 1 litrelik sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 350 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, KOM ekiplerince yasal işlem yapılarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımız ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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