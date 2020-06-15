İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kombi hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir’de kombi çalan hırsızların kaçış anları, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'de kombi çalan hırsızların kaçış anları, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Şirintepe ve Hoşnudiye mahallerinde bulunan 2 ayrı ikamette hırsızlık olayı gerçekleşti. İkametlerden kombi ve ev eşyası çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kısa sürede olaya karışan Ramazan G., saklandığı evde yapılan operasyon ile yakaladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 2 kişinin evden çaldıkları kombiyi götürdükleri anlar saniye saniye kaydedildi. Olay sonrasında gözaltına alınan Ramazan G., adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.