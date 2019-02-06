"Kömürlü termik santralde ihale iptal edilmeli"

Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Sözcüsü Selim Kurnaz, Alpu Ovası'na kurulması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili ihale sürecinin yeniden gündeme geldiğini kaydederek, “Yapılacak ihalenin iptal edilmesini istiyor, kıymetli ovamızda ve kıymetli şehrimizde kömürlü termik santral istemediğimizi bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizin en verimli odalarından Alpu Ovamıza ve Türkiye'nin göz bebeği şehrimize kurulması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili; kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için işletme hakkı verilecek olan sahanın ihale başvuru süresi beşinci kez iptal edilmişti ve 7 Şubat 2019 tarihine ertelenen ihale süreci tekrar şehrimizin gündemine gelmiştir” diye konuşan Selim Kurnaz, santralin yapımının engellenmesi konusunda önemli aşamalar kaydedildiğini belirtti. Kurnaz, “Eskişehir Çevre Yaşam Platformu olarak yapılacak ihalenin iptal edilmesini istiyor, kıymetli ovamızda ve kıymetli şehrimizde ‘kömürlü termik santral istemediğimizi' bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.

"Davalar kazanıldı"

Selim Kurnaz, “Bilindiği üzere şehrimize kurulması planlanan Kömürlü Termik Santral Projesi ve proje kapsamında gerçekleştirilen idari işlemlere ilişkin Eskişehir'de belediyelerimiz, bir çok kurum, kişi ve sivil toplum kuruluşu tarafından işlemlerin iptal edilmesi talebi ile davalar açılmış ve kömürlü termik santral yapımının engellenmesiyle ilgili sürdürülen hukuki mücadelede önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu davaların ilki Büyükşehir Belediyemiz tarafından, İl Toprak Koruma Kurulu'nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için açtığı davadır. Danıştay 10'uncu Dairesi, Toprak Koruma Kurulu'nun üre ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. İkinci önemli dava ise Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesi'nden çıkartılacak ve termik santralde kullanılacak kömür ile ilgili 'ÇED Raporu Gerekli Değildir' kararına karşı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davadır. Bu davanın sonucunda, Eskişehir İdare Mahkemesi, verdiği kararda valiliğin 'ÇED Raporu Gerekli Değildir' kararını iptal etmiştir. Yani Eskişehir İdare Mahkemesi'nin verdiği bu karar ile kömürlü termik santral projesi alanı için verilen ÇED Olumlu Raporu'nun da eksikliği tescillenmiş olmuştur” dedi.

"Tepebaşı da kazandı"

Planlanan kömürlü termik santral için “Acele Kamulaştırma” kararının, Tepebaşı Belediyesi tarafından Danıştay nezdinde açılan dava sonucunda, Danıştay 6'ncı Dairesi kararıyla, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlanmasının da ESÇEP olarak kendilerini çok memnun ettiğini kaydeden Kurnaz, “Çünkü gelecek; temiz ve yenilebilir enerjide. Bizler, bu güzel şehirde yaşayacak çocuklarımızın geleceği için havamızın ve toprağımızın temizliğini korumakta kararlıyız” dedi.

Başkan adaylarına seslendi

Kömürlü termik santral projelerini finanse eden kuruluşlara da seslenen Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Sözcüsü Selim Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temiz şehrimizde temiz yatırımları finanse edin. Yapılacak yerel seçimlerde tüm siyasi parti adaylarının, şehrimizi çözümsüz sorunların bataklığına itecek ve güzel şehrimize hiç yakışmayacak ve büyük zarar verecek kömürlü termik santral ile ilgili görüşlerini net olarak duymak istediğimizi de ifade etmek isteriz.”