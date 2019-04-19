Konservatuar öğrencileri “Piyano Masterclass”ta buluştu

Ece Demircioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Piyano-Arp-Gitar ASD Başkanı Prof. Ece Demircioğlu'nun katıldığı “Piyano Masterclass” çalıştayı Ceren Necipoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya davetli olarak katılan Prof. Ece Demircioğlu, “Öğrenciler için farklı bir kişiyle çalışmak her zaman için farklı bir motivasyon kaynağı oluyor ve çalışmaya renk katıyor. O yüzden bu gibi çalıştayların önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

19 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Prof. Ece Demircioğlu yönetiminde piyano becerilerini geliştirme imkanı buldular.