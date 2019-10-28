Konservatuvar öğrencilerinden fuar alanında konser

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın son gününde TÜYAP Fuar Merkezi'nde klasik batı müziği konseri verdi. Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan 3 farklı grup halinde sahneye çıkan öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı, “Fuarın ilk günü, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarımızın yaylı çalgılar dalında sanat icra eden bir grup öğrenci de burada bir dinleti gerçekleştirmişti. Yine fuarın son gününde Devlet Konservatuvarı olarak; yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan 3 farklı grup ile dinleti yapmaya geldik. Anadolu Üniversitesi olarak TÜYAP'a bu anlamda bir katkı sağlamak ve burada olmak mutluluk verici. Öğrencilerimizle birlikte halkımıza müziğimizi göstermek, okulumuzda neler yaptığımızı paylaşabilmek adına bizim için güzel bir fırsat oldu" dedi.

Konser sonunda TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, Prof. Serla Balkarlı ve dinletiyi gerçekleştiren Devlet Konservatuvarı öğrencilerini sahneye davet edip tebrik ve teşekkürlerini iletti.