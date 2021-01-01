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Kontrol noktalarında görevli güvenlik görevlilerine çorba ikramı yapıldı

Eskişehir Kayı Boyu Derneği yönetici ve üyeleri, sokağa çıkma yasağında görev yapan polis memurlarına ve bekçilere çorba ikramında bulundu.


Eskişehir Kayı Boyu Derneği, kavşaklarda oluşturulan kontrol noktalarında görevli emniyet personellerine çorba ikramı yaptı. İkram esnasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kontrol noktalarına gelen Başkan Kazım Duman, “Biz bugün burada halkın güven ve huzuru için gece gündüz demeden fedakârca çalışan polislerimize ve bekçilerimize bir nebze olsun moral vermek için çorba dağıtıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ben onlara çok çok teşekkür ediyorum. Dernek yönetim kurulumuz olduğu gibi bugün burada. Kısıtlamada 3 gün boyunca bütün kontrol noktalarında polislere çorba dağıtacağız” dedi.

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