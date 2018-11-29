Kontrolden çıkan ambulans takla attı

Eskişehir'de, içinde 112 Acil Sağlık personellerinin bulunduğu ambulansın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i kadın 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Eskişehir-Afyon karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan 3 sağlık personeli, hasta sevki için 03 VS 112 plakalı ambulansla Eskişehir'e geldi. Hasta sevkini yapıldıktan sonra tekrar Afyonkarahisar'a dönüş yapmak üzere yola çıkan ekibin içinde bulunduğu ambulans, iddialara göre aşırı yağıştan dolayı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaşanan trafik kazasında sağlık personelleri Ayşe Gül B., Cemali S. ve Naim E. yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen Eskişehir 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sağlık personellerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.