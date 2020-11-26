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Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde iddialara göre araç sürücüsünün uyuyakalması sonucunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.


Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde yer alan Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Sabah saat 07:30 sıralarında iddialara göre şoförün uyuyakalmasıyla 31 AYF 50 plakalı tır yoldan çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı olarak kurtulan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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