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Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu

Eskişehir’de, kontrolsüz şerit değiştiren tır otomobile çarptı.

Eskişehir'de, kontrolsüz şerit değiştiren tır otomobile çarptı. Yaşanan kaza şehir polis kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Kütahya yolu Karacaşehir yol ayrımında yaşandı. Öğle saatlerinde Karacaşehir yol ayrımında bulunan trafik ışıklarında duran araçlar, yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu esnada bir nakliye tırı, kontrolsüz şerit değiştirerek yan şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Kazada tır, otomobili yol kenarına kadar sürükledi.


Kaza, şehir polis kameralarına yansırken, şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

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