İhlas Haber Ajansı

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Konyaspor-Hatayspor kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. Haftasında oynanacak olan Konyaspor-Hatayspor maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi.


Konya Büyükşehir Stadyumunun zemininde oluşan hasardan dolayı Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanması gereken Başakşehir ve Fenerbahçe maçları Eskişehir'de oynamıştı. Konya Büyükşehir Stadyumunda devam eden bakım çalışmalarından dolayı Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Konyaspor-Hatayspor maçı da Eskişehir'de olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan planlamaya göre, 10 Eylül saat 17.00'da oynanması planlanan Süper Lig maçının Eskişehir Yeni Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

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