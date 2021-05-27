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Köpek çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, E.B. isimli şahıs, iş yeri sahibine ait köpeğin kimliği belirsiz kişilerce çalındığını polise bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, köpeği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.


Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürerken, şüphelilerden elde edilen köpek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı HAYDİ ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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