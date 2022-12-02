Köpek kulübesine yazdığı yazı ile hem şaşırttı hem de insanlık dersi verdi

Eskişehir'de cadde üzerinde bulunan köpek kulübesi üzerine yazılan yazı, görenleri hem şaşırttı hem de insanlık dersi verdi.

Eskişehir'de yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerden biri olan İki Eylül Caddesi üzerinde köpekler için hayvanseverler tarafından bırakılan kulübeler bulunuyor. Çevredeki köpekler, soğuk günlerde bu kulübelerden yararlanıyor. Kulübelerin üzerindeki yazılar da oldukça dikkat çekiyor. Sokak hayvanlarının mama ve kaplarının kirletilmemesi için yazılan “Çöp atma, etrafa yemek dökmeyin mama kaplarını kullanın” gibi yazılar bulunuyor. Bunun yanında, “Yaslanma, insan ol” ve “Ben sizin tabağınıza bunu yapıyor muyum” gibi yazılar yazılarak vatandaşları uyardılar. Hayvanseverler tarafından son çare olarak kulübelerin üzerine yazılanlar, insanlık dersi veriyor.