Köpekten korkup mısır tarlasına saklanan 3 çocuğu jandarma buldu

Eskişehir'de aileleriyle birlikte gittiği akraba ziyaretinde kaybolan 3 kız çocuğu, kayboldukları yere 2 kilometre mesafede jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay 13 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Eskişehir kent merkezinde ikamet eden ve aileleriyle birlikte Alp ilçesi Esence Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete gelen Elif Naz A. (15), Yağmur A. (15) ve Zeynep D. (10), mahallenin çıkışında bulunan dilek ağacını görmek için evden ayrıldı. Aradan birkaç saat geçmesine çocukların eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı arama faaliyeti başlattı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama sonucunda kayıp 3 çocuk, Esence Mahallesi'nin yaklaşık kilometre uzağındaki bir mısır tarlasının içerisinde bulundu. Çocukların dilek ağacına giderken önlerine çıkan köpekten korktuğu ve mısır tarlasına saklandıkları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, ailelerine teslim edildi.