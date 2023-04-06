Köprübaşı esnafı balici ve dilencilerden şikayetçi

Eskişehir'de kamuya açık alanda uyuşturucu madde kullanarak kendisinden geçen genç, esnaf ve vatandaşları tedirgin ediyor.

Eskişehir Adalar ve Köprübaşı Caddesi civarında bali adlı yapıştırıcıyı koklayarak kendisinden geçen bir genç, turist ve esnafı tedirgin ediyor. Zaman zaman bölgeye çeşitli balici ve dilencilerin geldiğinden yakınan esnaf, “Misafirlerimiz rahatsız oluyor. Eskişehir'in göbeğinde böyle bir görüntü kirliliği olmaması lazım. Tamam, çocuk belki bir şey yapmayacak ama insanlar nasıl güvenebilir ki? Kafası yerinde değilken ne yaptığını o bile bilmiyor. Ara sıra buraya geliyor bu çocuk, başkalarını da gördüğüm oldu ama beni asıl rahatsız eden buradaki dilenciler. Kenar mahalleden, şehir dışından hatta yurt dışından gelen dilenciler burada misafirleri ve esnafı rahatsız ediyorlar. Müthiş rahatsızız, sıcak havalarda dışarı koyduğumuz masalarda oturan müşterilerin yemeklerini çalıyorlar, küfür ediyorlar hatta tükürüyorlar. Özellikle dilencilerin ıslah edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yetkililerin de bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorum" dedi.