Köprübaşı'nda heykelin duvarı vandalların hedefi oldu

Eskişehir'in Köprübaşı mevkiinde bulunan köprüdeki bir heykelin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Odunpazarı ilçesinde vatandaşların yoğun olarak geçtiği Köprübaşı Caddesi'ndeki köprünün kenarında bulunan heykelin duvardaki betonuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Duvarın kırılan parçalarının bırakıldığı görüldü. Heykelin duvarına ne zaman zarar verildiği henüz netlik kazanmazken, çevreden geçen vatandaşlar bu tarz olayların yaşanmaması gerektiğini dile getirdi.