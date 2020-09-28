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Köprüde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu

Eskişehir’de kalabalığın yoğun olduğu cadde üzerinde bulunan köprüde unutulan çanta paniğe neden oldu.

Eskişehir'de kalabalığın yoğun olduğu cadde üzerinde bulunan köprüde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken şüpheli çanta boş çıktı.


Edinilen bilgilere göre olay, İsmet İnönü ve Şair Fuzuli caddelerinin kesiştiği köprüde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İnsanların yoğun olarak kullandığı yola bırakılan şüpheli çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolu emniyet şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, çevrede güvenliği sağladı. Ardından özel kıyafetli bomba imha uzmanı olay yerine gelerek çantayı inceledi. Çantanın boş olduğu anlaşılırken, yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

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