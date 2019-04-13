Köpüklü söndürme sistemleri anlatıldı

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin 2018-2019 eğitim seminerlerinin 7'ncisi Makina Mühendisleri Odası Eğitim Salonu'nda yapıldı.

Seminerde, Yusuf Arslan 'Köpüklü Söndürme Sistemleri'ni anlattı. Yangın hakkında üç gerçeği anlatan Arslan "Yangın bir yanıcının sıcak gaz ve ışınım yayarak hızlı oksidasyonudur. Bu üç bileşenden birinin ortadan kaldırılması ile yangın söndürülür. Yanan şey, yanıcının buhar halidir, yani ne katı ne de sıvı halidir. Parlayıcı sıvı havuz yangınlarının söndürmeyi sağlar, örneğin benzin su ile tam söndürme yapılamaz. Yanan yüzeyin yeniden alevlenmesini önler. Su ise sadece bazı katı madde yangınlarında etkili olabilir. Eşdeğer oranda etkili söndürme yaparak, su ihtiyacının ve su hasarını azaltır. Gazlı söndürme alternatifi olarak hacim koruması yapabilir. Yangın riski açısından sıvılar iki ana gruba ayrılır, parlayıcı ve yanıcı sıvılar. Parlayıcı sıvılar yanıcı sıvılardan daha yüksek yangın riskine sahiptir ve köpük gerektirir. Risk, parlayıcı, buhar oksijen karışımının oluşacağı sıcaklığa göre tanımlanır. Bu sıcaklık ne kadar düşükse risk o kadar büyüktür. Bu sıcaklık ayrıca maddenin 'Parlama noktası' olarak ifade edilir" dedi.

Yangınların sınıflandırılması

Yangın sınıflandırması hakkında bilgi veren Arslan, "Class A yangınlar kağıt, ahşap, plastik, cam genel olarak katı yancıların dahil olduğu gruptur. Bu yangınlar su ile söndürülür. Class B yangınlar yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınlara karşılık gelir. Genelde yayılan bir taşma yangını veya sıvı yüzeyi yangınıdır. Sadece su ile söndürme yeterli olmayacaktır. Köpük sistemleri her iki sınıf için kullanabilir olsa da, öncelikli olarak yanıcı ve parlayıcı sıvı riskler mevcut olduğunda tercih edilir" ifadelerini kullandı.