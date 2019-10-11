“Koral Çalgan Salonu” açıldı

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde yer alan Salon 2003 konser salonuna, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına kuruluşundan itibaren büyük emek veren Koral Çalgan'ın adı verildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle, “Koral Çalgan Salonu” ismini taşıyacak salonun açılışı yapıldı. Açılış törenine, konservatuvarın kurucuları arasında yer alan Prof. Koral Çalgan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ve pek çok davetli katıldı. Tören, Gökhan Aybulus ve Cihat Aşkın'ın müzik dinletisi ile başladı.

Prof.Dr. Güler Günsoy: “Çok özel bir akşam”

Prof. Koral Çalgan isminin bir salonda yaşamasının çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, çok özel bir gecede bir araya geldiklerini belirtti. Prof. Dr. Günsoy, “Bu çok özel geceye, Şafak hocam katılmayı çok arzu ediyordu. Son anda gelişen bir program dolayısıyla katılamadı. Kendisi, başta Koral hocam ve değerli ailesi olmak üzere hepinize sevgi, saygı ve selamlarını iletmemi istedi. Çok özel bir akşamdayız. Hocaların hocası Koral hocamızın adının bu salona verilmesi nedeniyle bir araya geldik. Bu anlamda da Anadolu Üniversitesi yönetimi olarak, Koral hocamızın isminin bu salonda yaşamasının ve hocaların, daha çok öğrenci yetiştirmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah hocamızın izinden, onun çalışkanlığı ile daha çok öğrenci ve hocamızın yetişmesini diliyorum. Bu anlamda çok mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Koral Çalgan: “Anadolu Üniversitesi, ilklerin üniversitesidir”

Yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesi'nin ilklerin üniversitesi olduğunun altını çizen Prof. Koral Çalgan, çocuk orkestrası ve akademisyenlerden oluşan oda orkestrasının ilkler arasında bulunduğunu vurguladı. Çalgan, “Değerli konuklar, böylesine büyük ve anlamlı bir ödül ile onurlandırılmak, insanın hayattayken yaşayabileceği en büyük mutluluktur. Başta, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün verilen ödül, bana Eskişehir'de verilen ilk ödül değildir. 28 Eylül 1998 tarihinde, üniversitemizin senato kararı ile fahri doktora unvanı verilmişti. Anadolu'nun bu güzel kentinde bulunan üniversitemiz, ilklerin üniversitesidir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı kuruluşundan çok kısa bir süre sonra oluşturduğumuz çocuk orkestrası ve akademisyenlerden oluşan oda orkestrası ilkler arasındadır. Kentin, kültür ve sanat yaşamına büyük değer katan orkestra, tiyatro gibi profesyonel kurumlar kazanılmıştır. Oda orkestrası ile yaptığımız yurtiçi turnelerimizde, konser verdiğimiz her ilde bulunan üniversite yöneticileri, bu sistemin kendi üniversitelerinde de olmaları konusunda benden yardımcı olmamı istemişlerdir. Öncülük ettiğim Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Eskişehir örnek alınarak kurulmuştur. Sözlerimi sonlandırırken beni bu mutlu gecede yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.