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Korona virüs Günyüzü'ndeki PTT şubesini kapattırdı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan PTT şubesi, korona virüs sebebiyle kapatıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan PTT şubesi, korona virüs sebebiyle kapatıldı.


PTT şube müdürü M.Ö.Ç.'nin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu PTT şubesi tamamen kapandı. Şube müdürünün virüse katıldığı bir düğünde yakalandığı tespit edildi. PTT şubesi kapısına "Postanede Covid-19 çıkmıştır, geçici bir süre hizmet verilmeyecektir" yazısı asıldı. Postanenin kaç gün süreyle kapalı kalacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

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