Korona virüs kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uymayan kişiler ve işletmelere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Eskişehir'de İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlara uymayanlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerle tespit edilerek idari yaptırım cezası aldı.

Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan verilere göre:

20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 17 kişi, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlardan sokağa çıkma yasağına uymayan 9 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayan 32 kişi, iş yeri kapatma kuralına uymayan 1 kişi ve diğer kurallara uymayan 24 kişi olmak üzere toplamda 83 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Öte yandan, market denetimleri sonucunda kurallara uymayan 6 işletmeye, pazar yerlerinde yapılan denetimlerde ise 34 esnafa ve 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

Eskişehir Valiliği, Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere özenle uyulması gerektiğini ve kent sakinlerinin güvenliği için denetimlere aralıksız devam edileceğini duyurdu.