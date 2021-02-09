Korona virüs mutasyonları detaylı olarak konuşuldu

Korona virüs mutasyonu hakkında detaylı bilgilerin verildiği, “Korona virüs yeni mutasyonu hakkında bilinmesi gerekenler” başlıklı webinarda, iş yerlerinde olası virüs görülmesi durumunda yapılması gerekenler çevrimiçi ortamda ESO üyelerine aktarıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak tarafından yapılan bilgilendirmede; iş yeri hijyen kontrolü, çalışanların semptom analizleri, olası Covid-19 görülmesi durumunda yapılacaklar ve servis araçlarında temaslı bulunması halinde izlenecek süreç gibi konular konuşuldu. Pandemi tedbirleri kapsamında bilgilendirmelerin de yapıldığı webinarda üyelerin konu ile ilgili soruları da yanıtlandı.