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Korona virüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a öğrencilerden anlamlı video

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Korona virüs Covid-19 testi pozitif çıkan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz için öğrenciler anlamlı bir video hazırladı.

Minik öğrenciler hazırladıkları videoda kaymakamın yanında olduklarını ve onu çok sevdiklerini söyledi.


Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, geçtiğimiz günlerde salgın olan Korona virüs Covid-19'a yakalandı. Tedavi sürecine başlanılan Kaymakam Yılmaz için, Avukat Mail Büyükerman İlkokulu öğrencileri ise bir video hazırlayarak ‘kaymakamımızın yanındayız' mesajı verdi. Hazırlanan videoda öğrenciler ‘Siz bizi ziyaret ederek bize yalnız olmadığımızı gösterdiniz. Hasta yatağınızda yatarken sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Her zaman sizin yanınızdayız, dualarımız sizinle” diyerek Kaymakam Yılmaz için duygularını dile getirdi.

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