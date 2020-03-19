İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüsü nedeniyle güvercinler de aç kaldı

Dünyaya hızlı bir şekilde yayılmayı devam eden Korona virüsü nedeniyle cadde ve sokaklar, açık alanlar boş kalınca, her gün duyarlı insanların elleri ile beslediği güvercinler de artık aç kalıyor.


Eskişehir'de havaların soğuması ve Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar artık zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. Bu nedenle her gün vatandaşların attığı yemlerle beslenen ve kentin belli yerlerde bulunan güvercinlere de kimse yem vermiyor. Reşadiye cami, Köprübaşı, Taşbaşı gibi yerlerde bulunan yüzlerce güvercine verilmek üzere yem satan kişileri artık hiç görünmezken, bu şekilde beslemeye alışık olan kuşlar de aç kalmaya başladı. Ayrıca kuşların çok olduğu yerlerde belediye tarafından bulunduran yemek kupları da boş olduğu gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.