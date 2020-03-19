Korona virüsü nedeniyle güvercinler de aç kaldı

Eskişehir'de havaların soğuması ve Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar artık zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. Bu nedenle her gün vatandaşların attığı yemlerle beslenen ve kentin belli yerlerde bulunan güvercinlere de kimse yem vermiyor. Reşadiye cami, Köprübaşı, Taşbaşı gibi yerlerde bulunan yüzlerce güvercine verilmek üzere yem satan kişileri artık hiç görünmezken, bu şekilde beslemeye alışık olan kuşlar de aç kalmaya başladı. Ayrıca kuşların çok olduğu yerlerde belediye tarafından bulunduran yemek kupları da boş olduğu gözlemlendi.