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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart tarihine kadar kapalı olacak.


Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, Eskişehirlilerin uğrak noktalarından olan Hanımeli Sokak da hizmet vermeyecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilgili bakanlıkların kararlarına paralel olarak Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı kreşler, çocuk merkezleri, Belde Evleri, Deneyimli Kaferler, Gençlik Merkezleri, spor tesislerinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına, 14 Mart tarihinden itibaren geçici bir süreyle ara verildiğini bildirmişti. Öte yandan yetkililer, belediye tarafından düzenlenen konser, tiyatro, sergi, panel, gezi gibi etkinliklerin, toplum sağlığının korunması amacıyla 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiğini duyurmuştu. İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan Hanımeli Sokak da alınan tedbirler kapsamında 30 Mart tarihine kadar kapalı olacak.

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